Wie EURO Kartensysteme mitteilt, wurde die girocard 2020 so häufig wie nie zu vor für bargeldlose Zahlungen genutzt. So habe man fast eine Milliarde mehr Transaktionen gegenüber dem Vorjahr verbuchen.

Besonders gerne wurde die girocard 2020 für kontaktlose Zahlungen genutzt. So wurden im Januar 2020 durchschnittlich vier von zehn Bezahlvorgängen kontaktlos durchgeführt. Zum Jahresende stieg dieser Anteil auf 60,4 Prozent. Der Umsatz von kontaktlosen Zahlungen wurde dabei etwa verdoppelt. Zu den kontaktlosen Zahlungen zählt man auch jene über Apple Pay bzw. die App-Lösungen der großen Banken für Android.

Wird die Zahlung ausschließlich per CDCVM am Smartphone freigegeben, ist der Bezahlvorgang nach Aussage von Experten deutlich hygienischer. Angesichts der Tatsache, das Touchscreens oft besonders auf Grund mangelnder Reinigung / Desinfektion Bakterienherde sind, lässt sich darüber natürlich streiten.

Immer kleinere Beträge per Karte

Ebenfalls sinkt der durchschnittliche Bezahlbeitrag mit der girocard immer weiter. Lag dieser 2019 noch bei 46,86 Euro, sank dieser 2020 auf 43,13 Euro. Gleichzeitig stieg der Durchschnittsbeitrag bei kontaktlosen Zahlungen mit der girocard auf 35,31 Euro, während man 2019 noch bei 33,93 Euro lag.

Passend zum sich klar abzeichnenden Trend zur Kartenzahlung steigt die Akzeptanz für Kartenzahlung generell immer weiter. So bieten auch immer mehr kleine Händler inzwischen eine Zahlung per girocard, Debit- oder Kreditkarte an.

