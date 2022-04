Im Lidl Onlineshop wird das Lenovo Tab P11 Plus LTE-Tablet derzeit für 299 Euro statt 329 Euro angeboten und verfügt über eine sehr gute Ausstattung.

Die Käufer profifieren von einer guten Laufzeit und können das Tablet vielseitig einsetzen.

Ausstattung Lenovo Tab P11 Plus

Das verbaute 11 Zoll große IPS-Display des Lenovo Tab P11 Plus arbeitet mit einer Auflösung von 2.000*1.200 Pixeln und sorgt für eine kristallklare Darstellung der Bildschirminhalte. Als CPU dient ein Mediatek Helio G90T Octacore-Prozessor mit 4 GB RAM und einem ARM Mali-G76 MC4 GPU Grafikchipsatz in dem LTE-Tablet.

Der interne Speicher umfasst 128 GB und ist mit einer microSD-Karte auf 256 GB um die doppelte Speicherkapazität erweiterbar. Die Kommunikationsstandards Bluetooth 5.1, LTE und WLAN werden unterstützt. Per Bluetooth kann eine Tastatur, Maus oder Lautsprecher an das Tablet angeschlossen werden und verwandelt das Tablet in ein kompaktes Notebook.

Kamera und Betriebssystem

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 13 MP Hauptkamera und auf der Vorderseite eine 8 MP Frontkamera. Google Android 11 ist als Betriebssystem installiert worden.

Die Zielgruppe des Lenovo Tab P11 Plus sind Anwender, die ein Tablet für unterwegs, zum Surfen, Schreiben, einfaches Gaming oder Videostreaming suchen. Wer weniger als 300 Euro für einen Tablet-PC investieren möchte, der sollte sich das Modell anschauen.

