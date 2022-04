Falt-Smartphone Vivo X Fold offiziell vorgestellt

Das chinesische Unternehmen Vivo hat mit dem Vivo X Fold ein innovatives Falt-Smartphone präsentiert und bietet eine erstklassige Ausstattung wie eine Zeiss Quadkamera und topaktuellen Prozessor.

Zur Zeit ist es nur in China für umgerechnet rund 1.300 Euro erhältlich.

Was bietet das Vivo X Fold?

Das neue Vivo X Fold bietet ein modernes 8,03 Zoll großes LTPO-OLED-Panel mit Faltfunktion 2K Plus Auflösung und 1 bis 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Auf dem Display werden alle Inhalte flüssig bei geringen Energieverbrauch dargestellt. Ein Schott Ultra Thin Glass (UTG) dient als Schutz vor Kratzern. Nach Herstellerangaben kann das Scharnier problemlos 300.000 Faltvorgänge überstehen und resultiert in zehn Jahren Lebensdauer.

Das Display lässt sich mit dem Scharnier auf 60 bis 90 Grad aufstellen. Die Außenseite verfügt über ein 120 Hertz Samsung E5 OLED-Display. Zwei Fingerabdrucksensoren sind auf dem Hauptdisplay und Außendisplay integriert, womit das Falt-Smartphone einfach entsperrt werden kann. Als CPU arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octacore-Prozessor im Vivo X Fold mit 12 GB RAM Arbeitsspeicher.

Akku und Kamera

Die Akkukapazität beläuft sich auf 4.600 Milliamperestunden und resultiert in bis zu einem Tag Laufzeit. Per USB-C kann der Akku mit 66 Watt und drahtlos mit maximal 50 Watt aufgeladen werden. Die Quadkamera auf der Gehäuserückseite besteht aus einer 50 MP Hauptkamera, 48 MP Ultraweitwinkelkamera, 12 MP Telekamera und Periskopkamera mit fünffachen Zoom. Der interne Speicher beträgt 256 GB und ist erweiterbar.

In China ist das Vivo X Fold Falt-Smartphone ab sofort erhältlich und eine weltweite Markteinführung derzeit unklar.

