LincStudio S1 Tablet spricht Kreative an

Auf Indiegogo sammelt das chinesische Unternehmen LincPlus Direct für sein Tablet LincStudio S1 derzeit Geld ein, um es produzieren zu können.

Das Tablet bietet einen Wacom-Digitizer, Schnellwahltasten und Tastatur, weshalb es vor allem für kreative Anwender interessant ist.

Ausstattung LincStudio S1

Der Hersteller LincPlus Direct sammelt auf Indiegogo für das neue Tablet LincStudio S1 aktuell Geld ein. Das verbaute 13 Zoll große Display arbeitet mit 2.160*1.440 Pixeln Auflösung und deckt den sRGB-Farbraum vollständig ab.

Rund um das Display befinden sich ein Dutzend Tasten, die der Anwender frei belegen kann. Der Wacom Digitizer hat 4.096 Druckstufen und eignet sich hervorragend zur Erstellung von Skizzen, Zeichnungen und Notizen.

Ein Intel Core i7-1165G7 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 16 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher ist eine SSD mit 512 GB Kapazität und dürfte für die meisten Anwender ausreichend sein. Als Betriebssystem ist Microsoft Windows 11 Pro installiert worden.

Zwei Thunderbolt-Anschlüsse und ein USB 3.0-Port Typ A sind verbaut. Die Lautstärke wird über Tasten am Gehäuse geregelt und der Klinkenanschluss ermöglicht die Verbindung zu einem Kopfhörer.

Preis und Verfügbarkeit

Als Zielgruppe werden Kreative wie Zeichner, Architekten oder Designer angesprochen, die ein leistungsstarkes Tablet für den täglichen Einsatz suchen.

In seiner Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo wird das LincStudio S1 in der EU-Version für 1.169 Euro angeboten. Der Versand an die Kunden soll im Juni beginnen.