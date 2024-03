Mitteklasse-Tablet Xoro MegaPad 1333 Pro auf Markt erschienen

Von dem Buxtehuder Unternehmen MAS Elektronik AG wurde mit dem Xoro MegaPad 1333 Pro ein neues Tablet mit einer starken Akkukapazität und Ausstattung veröffentlicht.

Das Tablet bietet einen Tischständer und kann an der Wand befestigt werden.

Ausstattung Xoro MegaPad 1333 Pro

Das verbaute 13,3 Zoll große IPS-Display im neuen Xoro MegaPad 1333 Pro arbeitet mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung und 1.920*1.080 Pixeln Auflösung für eine kristallklare Darstellung der Bildschirminhalte.

Ein Octacore-Prozessor läuft in Kombination mit 6 GB RAM und einem Mali G73 MP3 Grafikchipsatz als Rechenzentrale in dem neuen Tablet. Der interne Speicher beträgt 128 GB und kann auf maximal 256 GB per MicroSD-Karte einfach verdoppelt werden.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität beläuft sich auf 10.000 Milliamperestunden und resultiert schätzungsweise in acht bis zehn Stunden Laufzeit. Nach Herstellerangaben ist der Akku in sechs Stunden wieder vollständig aufgeladen.

Das Xoro MegaPad 1333 Pro unterstützt die Kommunikationsstandards Bluetooth 5.0 und WLAN. Auf der Gehäusevorderseite befindet sich eine 5 MP Frontkamera für Videotelefonate.

Als Betriebssystem ist Android 13 installiert worden. Ein variabler Tischständer mit Klappfunktion ist auf der Rückseite integriert worden und das M4-Gewinde ermöglicht die Befestigung an einer Wand.

Im Handel ist das Xoro MegaPad 1333 Pro für 399 Euro erhältlich und spricht Nutzer an, die ein gutes Tablet für den Einsatz im Alltag, Freizeit oder Beruf suchen.