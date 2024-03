Neues 4G-Tablet Alldocube iPlay 60 bietet eine Triple-Cam

Das Unternehmen Alldocube hat mit dem iPlay 60 ein neues 4G-Tablet vorgestellt, welches eine Triple-Cam und Widevine L1 Unterstützung bietet.

In Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien kann es ab sofort für unter 140 Euro erworben werden.

Ausstattung Alldocube iPlay 60

Das Alldocube iPlay 60 verfügt über ein 11 Zolll großes Farbdisplay mit 2.000*1.200 Pixeln Auflösung und einer Widevine L1 Unterstützung, weshalb mit dem Tablet hochauflösende Filme von Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Apple TV Plus angeschaut werden können.

Die Eingaben mit einem Stylus, der 4.096 Druckstufen bietet, wird unterstützt und ermöglicht Kreativen etwa exakte Zeichnungen oder Skizzen.

Ein Unisoc T606 Octacore-Prozessor arbeitet in Verbindung mit 4 GB RAM als Recheneinheit in dem Tablet. Der interne Speicher beträgt 128 GB, der per microSD-Karte um maximal 1 TB erweitert werden kann.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität umfasst 7.000 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Mit einem 18 W starken Ladegerät wird der Akku innerhalb weniger Stunden vollständig aufgeladen.

Die Kommunikationsstandards 4G, LTE, Dual-Band-WLAN und Bluetooth werden unterstützt, weshalb das Alldocube iPlay 60 vielseitig einsetzbar ist. Zwei SIM-Kartenslots sind verbaut und ermöglicht die Nutzung von zwei unterschiedlichen SIM-Karten.

Auf der Gehäusevorderseite ist eine 5 MP Frontkamera verfügbar und auf der Rückseite gibt es eine Triple-Cam, die aus einer 16 MP Hauptkamera, 2 MP Weitwinkelkamera und 2 MP Makrokamera besteht. Beim Betriebssystem entschied sich Alldocube für Android 13. Abgerundet wurde die Ausstattung mit vier Lautsprechern für eine gute Audiowiedergabe.