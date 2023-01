Auf der Technologiemesse CES 2023 präsentierte der chinesische Computerkonzern Lenovo mit dem Yoga Book 9i einen innovativen Laptop-Formfaktor, der aus zwei OLED-Displays besteht.

Dem Anwender werden damit völlig neue Möglichkeiten beim Multitasking, Unterhaltung und Arbeiten geboten.

Was bietet das Lenovo Yoga Book 9i?

Das Lenovo Yoga Book 9i setzt sich aus einem Windows-Tablet mit zwei OLED-Displays und einem Tastatur-Cover zusammen. Es kann zusammengeklappt werden, die Displays lassen sich im Hochformat und Querformat aufstellen. Vor allem beim Multitasking sollen die Vorteile ausgespielt werden, da die beiden superflachen Monitore nebeneinander aufstellbar sind und somit die Nutzung einer App auf je einem Display ermöglicht.

Per Bluetooth wird die Tastatur drahtlos mit dem Lenovo Yoga Book 9i verbunden, was eine Nutzung auch in einigen Metern Entfernung erlaubt. Eine Touchfunktion bieten die zwei Bildschirme und unterstützen die Bedienung mit einem Stylus. Die OLED-Displays arbeiten mit dem 16:10 Format, 2,8k Auflösung, 400 Nits Helligkeit und decken den DCI-P3 Farbraum vollständig ab.

CPU, Arbeitsspeicher und Co.

Die Käufer können bei der CPU zwischen einem Intel Core i5-1335U und Intel Core i7-1355U wählen. Der Arbeitsspeicher beläuft sich auf 16 GB und der interne Speicher ist eine SSD mit 512 GB oder 1 TB Kapazität.

Bei 80 Wattstunden Akkukapazität ergibt eine volle Aufladung bis zu 7,3 Stunden Laufzeit und wenn das Tablet nur mit einem Display laufen sollte, verdoppelt sich die Akkulaufzeit nach Herstellerangaben auf 14 Stunden.

Auf die Waage bringt es nur 1,38 Kilogramm und durch seine schmale Bauweise von 16 mm in der Höhe ist das Lenovo Yoga iBook 9i mobil unterwegs. Abgerundet wurde die Ausstattung mit Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6E, drei USB-C Ports, einer Full HD Webcam und vier Bowers & Wilkins Qualitäts-Lautsprechern.

Im Juni 2023 soll das Lenovo Yoga Book 9i ab rund 2.700 Euro inklusive Stylus und Bluetooth-Tastatur auf den Markt erscheinen.