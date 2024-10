Huawei MatePad 12 X ab morgen im Verkauf

Das neue Tablet Huawei MatePad X12 kann ab sofort für 749 Euro vorbestellt werden, bevor am morgigen Freitag der Verkauf startet.

Das PaperMatte-Display vermittelt nach Herstellerangaben ein besonderes Schreibgefühl und hat deutlich weniger Reflexionen als ein normales Display.

Was bietet das Huawei MatePad 12 X?

Das Huawei MatePad 12 X verfügt über ein 12 Zoll großes PaperMatte-Display mit 2.800*1.840 Pixeln Auflösung und 280 PPI Pixeldichte. Die Bildwiederholfrequenz ändert sich automatisch zwischen 30 und 144 Hertz basierend auf dem aktuellen Displayinhalt.

Der Huawei M-Pencil 3 liegt dem 308 Gramm leichten Tablet bei, der mit mehr als 10.000 Druckstufen arbeitet und somit Zeichnungen, Notizen oder Skizzen ermöglicht, die eine hohe Qualität aufweisen.

Akku, Prozessor und Co.

Die Akkukapazität des Huawei MatePad 12 X liegt bei 10.100 Milliamperestunden, was in bis zu 10 Stunden Laufzeit resultieren dürfte. Der Akku wird mit 66 Watt in wenigen Stunden vollständig aufgeladen.

Ein Kirin T90A Octacore-Prozessor arbeitet in Kombination mit 12 GB RAM als Recheneinheit in dem Tablet. Der interne Speicher umfasst 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Die Kommunikationsstandards Bluetooth 5.2 und WiFi werden unterstützt. Per USB 3.1 Gen 1 lassen sich externe Geräte wie ein Lautsprecher anschließen. Zwei Mikrofone und sechs Lautsprecher sind verbaut worden.

Die Käufer erhalten mit dem Huawei MatePad 12 X eine Tastatur und Huawei M-Pencil 3 als Zubehör. Basierend auf seiner Ausstattung ist das Tablet besonders für kreative Anwender empfehlenswert.