Wenn es nach dem Leaker Jon Prosser geht sehen wir auf dem folgenden Renderbild das neue iPad Mini der sechsten Generation. Die Optik ist dabei stark an das iPad Air der vierten Generation angelehnt.

In Cupertino habe man sich laut Prosser zur umfassenden Umgestaltung des kleinen iPads durchgerungen. Trotzdem sollte man das Renderergebnis mit Vorsicht geniesen, da dieses nur auf CAD-Dateien und Skizzen beruht. Erstellt wurde es zudem von einem Designer im Auftrag von Prosser.

Folgt man dem Leak ist das iPad Mini 6 „nur“ ein verkleinertes iPad Air 4. So soll auch der Homebutton wegfallen und Touch ID in den Powerbutton wandern. Auch die Lautsprecher sollen nun mehr dem Air 4 ähneln. Als Maße gibt man 206,3 mm x 137,8 mm x 6,1 mm an.

Was aber mehr als unwahrscheinlich gilt ist der fehlende Lightning-Anschluss, welcher angeblich einem USB-C Port gewichen ist. Diesen behielt Apple zumindest bisher nur den Produktiv-iPads vor. Angeblich soll für das iPad Mini 6 auch in kleinerer Apple Pencil vorgestellt werden, was mich auch eher nachdenklich stimmt – aber man weiß ja nie.

Unter der Haube soll ein Apple A14 SoC mit optionalem 5G seinen Dienst verrichten. Erscheinen soll das Gerät angeblich im Herbst 2021 in den Farben Silber, Gold und Schwarz.

