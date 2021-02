Mit der aktuell in der Beta befindlichen iOS-Version 14.5 tut sich in Sachen Siri etwas. So berichten Betatester nun davon, dass Siri sich nun die vom Nutzer gewünschte Standard-Musik-App merkt Dabei ist man nicht nur auf Apple Music oder Spotify beschränkt, sondern unterstützt auch andere Streaming-Apps sowie Podcast-Apps.

' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' '); //}

„Siri Spiele XYZ auf Spotify“ – diese Möglichkeit gibt es bereits seit einiger Zeit. Künftig wird man aber den Zusatz zur App weglassen können- sofern man hier eine Standard-App hinterlegt hat. Ist dies nicht der Fall, nutzt iOS den zuletzt genutzten Dienst zum abspielen. Besonders erfreulich: Die Einstellung berücksichtigt nicht nur Musikstreaming-Apps wie Spotify oder Deezer, sondern auch Podcast-Apps. Dabei unterstützt man nicht nur die Podcast-App von iOS selbst, sondern auch Drittanbieter wie Castro oder Pocket Casts.

3.7 / 5 ( 22 votes )

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram