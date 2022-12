Als Zubehör für das Tablet oder Smartphone sind die neuen Ohrhörer Huawei FreeBuds 5i seit rund einer Woche in China für umgerechnet rund 68 Euro erhältlich und dürften in absehbarer Zeit auch auf den deutschen Markt kommen.

Das Vorgängermodell FreeBuds 4i ist bereits in Deutschland seit geraumer Zeit erhältlich und daher wird der Nachfolger ebenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit verfügbar sein.

Ausstattung Huawei FreeBuds 5i

Die Huawei FreeBuds 5i unterstützen den Audio-Codec Sony LDAC, weshalb Audioinhalte wie Musik per Bluetooth 5.2 mit bis zu 990 Kilobit Datenrate übermittelt werden können.

Abspielbar sind sie mit 24 bis 96 kHz Bitrate. Basierend auf der Signalstärke ist eine Reduzierung der Bandbreite auf 330 bis 660 Kilobit pro Sekunde möglich. LDAC erlaubt auch verlustfreie CD-Qualität.

Aktive Geräuschunterdrückung und Akkulaufzeit

In die Huawei FreeBuds 5i ist die aktive Geräuschunterdrückung ANC integriert, womit nervige Umgebungsgeräusche wie etwa Baustellenlärm spürbar reduziert werden kann. Der Anwender kann zwischen drei ANC-Stufen wählen. Die Bluetooth-Latenz beläuft sich nach Herstellerangaben auf 94 Millisekunden.

Eine Akkuladung resultiert in bis zu sechs Stunden Laufzeit und die Ladehülle bietet genug Strom für eine zweimalige Aufladung der Ohrhörer. Bedient werden sie über das Touchgehäuse an der Außenseite, womit die Lautstärke, Wiedergabe und die ANC-Stufen gesteuert werden können. Vor Regen und Schweiß sind die Wearables durch den IP54-Standard geschützt.

Die Zielgruppe der Huawei FreeBuds 5i sind Anwender, die unterwegs gerne ihre Musik, Hörbücher oder Podcasts in guter Audioqualität hören wollen.