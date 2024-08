Schmales Tablet Alldocube iPlay 60 Mini Pro bietet Widevine L1 Unterstützung

Von Alldocube wurde mit dem iPlay 60 Mini Pro ein neues Tablet in schmaler Bauweise gelauncht, welches Android 14 als Betriebssystem und eine Widevine L1 Unterstützung bietet.

Gegenüber dem Vorgängermodell iPlay 50 Mini Pro wurde die Akkukapazität erhöht.

Ausstattung Alldocube iPlay 60 Mini Pro

Das Alldocube iPlay 60 Mini Pro verfügt über ein 8,4 Zoll großes IPS-Display mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung, 270 PPI Pixeldichte und 350 Nits Helligkeit für eine kristallklare Darstellung der Bildschirminhalte.

Auf dem Display lassen sich die Full HD Inhalte der Streamingdienste wie Netflix oder Apple TV Plus durch die Widevine L1 Unterstützung des Tablets in voller Auflösung wiedergeben.

Prozessor, Akku und Co.

Ein Mediatek Helio G99 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher beträgt 128 GB und lässt sich per microSD-Karte um maximal 512 GB ausbauen. Der Dual-SIM 4G Slot ermöglicht die Nutzung des Mobilfunknetzes, Dualband-WiFi 5 und Bluetooth 5.2 stehen ebenfalls bereit.

Als Betriebssystem ist Android 14 mit angepassten Benutzeroberfläche Alldocube OS 3.0 installiert worden. Die Akkukapazität beträgt 6.050 Milliamperestunden und ergibt bis zu zehn Stunden Laufzeit. Der Akku wird mit einem bis zu 18 Watt starken Ladegerät schnell wieder aufgeladen.

Die Hauptkamera auf der Gehäuserückseite des Alldocube iPlay 60 Mini Pro arbeitet mit 13 MP Auflösung und für Selfies oder Videotelefonie steht eine 5 MP Frontkamera zur Verfügung. Abgerundet wurde die Ausstattung mit GPS und Stereolautsprechern.

In Onlineshops ist das Alldocube iPlay 60 Mini Pro zur Markteinführung für nur rund 190 US-Dollar mit 64 GB oder 128 GB Speicher erhältlich.