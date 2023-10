Der mittlerweile in Deutschland bekannte Hersteller Ulefone offeriert mit dem Ulefone Armor Pad 2 ein neues gummiertes Tabet.

Das Rugged Tablet ist gegen Wasser und Stürzen geschützt, bietet die Möglichkeit entweder ein Endoskop oder Mikroskop anzuschließen.

Welche Ausstattung bietet das Ulefone Armor Pad 2

Das Ulefone Armor Pad 2 verfügt über ein 11 Zoll großes Farbdisplay mit 1.200*2.000 Pixeln, hoher Helligkeit und einem robusten Corning Gorilla Glass 5 Schutzglas. Die zwei strengen Standards IP68 und MIL-STD-810H werden erfüllt, weshalb das brandneue Rugged Tablet gegenüber Wasser, Staub und Stürzen widerstandsfähig ist.

Als zentrales Rechenwerk arbeitet ein MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM in dem Ulefone Armor Pad 2. Der interne Speicher umfasst 256 GB und lässt sich per MicroSD-Karte erweitern.

Starker Akku

Die Akkukapazität liegt bei 18.600 Milliamperestunden und ergibt bis zu 60 Stunden Laufzeit bei Musik, 16 Stunden Videowiedergabe und sagenhafte 840 Stunden im Bereitschaftsmodus.

Der Akku wird mit dem 33 Watt starken Ladegerät innerhalb weniger Stunden vollständig aufgeladen. Das Reverse Charging wird unterstützt und ermöglicht die Aufladung von Geräten wie einem Smartphone, Smartwatch oder Ohrhörern mit dem Tablet.

Die Hauptkamera hat 48 MP Auflösung für Fotos und Videos. Mobile Navigation steht einem per GPS, GLONASS, Galileo, GNSS und Beidou zur Verfügung. Auf der Gehäuserückseite ist eine leistungsstarke Taschenlampe mit 750 Lumen Leistung verbaut worden. Ein Endoskop oder Mikroskop kann an das Tablet per uSmart-Verbinder angeschlossen werden.

Seit Mitte Oktober 2023 ist das Ulefone Armor Pad 2 Rugged Tablet für etwa 240 Euro im Handel verfügbar.