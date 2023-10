In Deutschland ist das neue Tablet Onyx Boox Tab Ultra C Pro ab sofort für rund 700 Euro käuflich zu erwerben.

Auf technischer Seite bietet es ein stromsparendes Kaleido 3 E-Ink Display und einen Digitizer.

Ausstattung Onyx Tab Ultra C Pro

Das Onyx Boox Tab Ultra C Pro verfügt über ein 10,3 Zoll großes Kaleido 3 E-Ink Display mit 1.240*930 Pixeln im Farbmodus und 2.480*1.860 Pixeln Auflösung bei der Darstellung von S/W-Inhalten. Auf dem Display können maximal 4.096 Farben wiedergegeben werden. Die verbaute BSR-Technologie sorgt laut Hersteller für eine geringe Latenz, weshalb das Gerät sich wie ein Tablet statt langsamer E-Book-Reader in der Bedienung anfühlt.

Bedient wird das Tablet mit dem beigelegten Digitizer, der 4.096 Druckstufen unterstützt und womit Zeichnungen, Notizen oder Skizzen erstellt werden können. Auf klassische Art kann das Onyx Tab Ultra C Pro mit den Händen und Fingern bedient werden.

Akku und Prozessor

Ein Qualcomm Octacore-Prozessor mit 6 GB RAM dient als zentrale Recheneinheit und der interne 128 GB Speicher lässt sich erweitern. Die Akkukapazität beläuft sich auf 4.600 Milliamperestunden und ergibt bis zu zwei Wochen Laufzeit, bevor das Tablet wieder aufgeladen werden muss. Auf der Gehäusefrontseite befindet sich eine 16 MP Webcam für Videoanrufe.

Als Betriebssystem läuft Android 12 auf dem Onyx Boox Tab Ultra C Pro, die Kommunikationsstandards Bluetooth und WLAN werden unterstützt. Der Anschluss externer Geräte wie einer Tastatur ist per Bluetooth möglich und verwandelt das Tablet in ein kompaktes Notebook.

Im Handel kann das Onyx Boox Tab Ultra C Pro seit gestern für rund 700 Euro erworben werden und hat professionelle Anwender als Zielgruppe.