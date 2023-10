Das Unternehmen Onyx hat seinen neuen E-Reader Onyx Boox Note X3 vorgestellt, der über eine gute Ausstattung, Beleuchtung und Android verfügt.

In China ist das Gerät bereits für umgerechnet 335 Euro erhältlich.

Was bietet der Onyx Boox Note X3?

Der Onyx Boox Note X3 E-Reader hat ein 10,3 Zoll großes E-Ink-Display mit 227 PPI Pixeldichte verbaut. Die Lichtleiterplatte wurde nach Herstellerangaben spürbar flacher gestaltet und entspricht einer Reduktion von 40 Prozent. Auf dem Display können keine Farben dargestellt werden mit positiven Effekten für die Akkulaufzeit.

Ein Qualcomm Snapdragon Octacore-Prozessor mit 4 GB RAM arbeitet als Rechenwerk in dem E-Reader, weshalb die Rechenleistung ein Viertel höher sein soll. Der interne Speicher beträgt 64 GB und ist mit einer Speicherkarte erweiterbar.

Optimiertes Betriebssystem

Als Betriebssystem ist Android 12 auf dem Onyx Boox Note X3 installiert worden, welches für verschiedene Funktionen wie den Split-Screen-Modus optimiert wurde und beim Multitasking eine wertvolle Unterstützung leistet. Eine KI-Leseunterstützung und KI-Handschrifterkennung sind verfügbar.

Der beigelegte Stift ermöglicht die Erstellung von Notizen, Zeichnungen und Skizzen auf dem E-Reader. Er kann als Kugelschreiber, Pinsel, Bleistift, Marker, Füllfederhalter und anderen Stiftarten genutzt werden.

Die Käufer können den Onyx Boox Note X3 ab sofort in China erwerben, der neben den E-Reader, einen Stift, Stifthalter und Hülle im Lieferumfang beinhaltet. Wann das kompakte Gerät in Deutschland verfügbar sein wird, ist nicht bekannt, jedoch bietet der Hersteller bereits seine Modelle wie den Boox Note Air hierzulande an.