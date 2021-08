Wie erwartet hat Google die Katze aus dem Sack gelassen und das Pixel 5a 5G vorgestellt. In Europa wird das Gerät allerdings (vorerst) nicht vertrieben.

' +' ' +'' +' '); //}

Nur in den USA und Japan vertreibt Google das Pixel 5a 5G. Ob man künftig davon abweicht und weitere Märkte mit dem Gerät beliefert oder ob man sich das Gerät bei Gefallen importieren muss, ist dabei unklar. Im Gerät selbst ist aber bereits bekannte Hardware verbaut. So verrichtet dort ein 6,34 Zoll großes OLED-Display seinen Dienst, während man bei den Kameras auf das Setup vom Pixel 5 – bestehend aus einer 12 Megapixel Dual-Kamera und einer 16 Megapixel Ultraweitkamera – setzt. Angetrieben wird das Pixel 5a 5G von einem Qualcomm Snapdragon 765G mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Zusätzlich gibt es einen Klinkenanschluss. Als Preis gibt Google für Japan und die USA 449 Dollar an.

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram