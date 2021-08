Traditionell stellt Apple seine neue iPhone-Generation immer im September vor. Diesmal berichtet die Gerüchteküche vom 14. September, an dem das Gerät vorgestellt werden soll. Zudem gibt es neue Gerüchte über die künftigen Speichergrößen.

Alles neue bringt der September. So oder so ähnlich könnte man die jährige Apple iPhone-Keynote beschreiben. Diesmal soll es am 14. September soweit sein, dass die neuen Geräte offiziell das Licht der Welt erblicken. Dieser Termin ist nicht ganz neu und stand schon ein paar mal im Raum. Zudem fällt der 14. September auf einen Dienstag und somit Apples Tag für neue Hardware. Die Vorbestellungen nimmt Apple dann in der Regel ab dem nächsten Freitag nach der Keynote an.

Größere Speichervarianten stehen im Raum

Neu sollen auch die Speichergrößen beim iPhone 13 ausfallen. So soll der maximale Speicher nicht mehr 512 GB betragen, sondern sich auf maximal 1 TB aufstocken lassen. Seit der Vorstellung des iPhone XS hatte sich hieran nichts mehr geändert. Ob diese Variante allerdings alle Modelle oder nur die Pro-Versionen erhalten, ist noch unklar.

