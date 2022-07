Das brandneue Gaming-Smartphone Nubia RedMagic 7S Pro kann in Deutschland und Österreich ab dem 2. August 2022 in zwei Varianten vorbestellt werden.

Die Käufer profitieren von einer erstklassigen Ausstattung.

Was bietet das RedMagic 7S Pro?

Das Nubia RedMagic 7S Pro verfügt über ein messerscharfes AMOLED-Display mit 6,8 Zoll Größe und 2.400*1.o80 Pixel Auflösung, 120 Hertz Bildfrequenz, 960 Hertz Touch-Abtastrate und 600 Nits Bildschirmhelligkeit.

Von den drei Modellen haben zwei Varianten einen durchsichtige Gehäuserückseite, die wegen des Lüftersystems und RGB-Beleuchtung einen spannenden Anblick bietet. Per Fingerabdrucksensor wird das Smartphone entsperrt.

Ein Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Octacore-Prozessor arbeitet mit wahlweise 12 oder 18 GB RAM Arbeitsspeicher. Der interne Speicher umfasst je nach Modell eine Kapazität von 256 oder 512 GB, der mit einer Speicherkarte erweitert werden kann.

Akku und Kamera

Die Akkukapazität beläuft sich auf 5.000 Milliamperestunden und resultiert je nach Nutzungsverhalten in ein bis zwei Tagen Laufzeit. Der Akku wird mit maximal 65 Watt innerhalb weniger Stunden vollständig aufgeladen.

Die Triplekamera auf der Gehäuserückseite besteht aus einer 64 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkelkamera und 2 MP Makrokamera für 8K-Videoaufnahmen. Die Frontkamera ist unsichtbar in das Smartphone integriert worden.

Das Standardmodell der Nubia RedMagic 7S Pro ist in der Farbe Obsidian mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher für 779 Euro erhältlich. Das Spitzenmodell mit 18 GB RAM und 512 GB Speicher steht in den zwei Farben Mercury und Supernova für 949 Euro zur Auswahl. Die Auslieferung an die Käufer startet am 9. August 2022 nach Deutschland und Österreich.

