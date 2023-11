Der Hersteller Doogee hat sein neues Tablet Doogee U10 Pro präsentiert und kann für rund 130 Euro ab sofort bestellt werden.

Die Zielgruppe sind Kinder und Erwachsene, die keinen allzu leistungsstarken Tablet-PC suchen.

Was bietet das Doogee U10 Pro?

Das Doogee U10 Pro verfügt über ein 10,1 Zoll großes IPS-Display mit Widevine L1 Unterstützung und ermöglicht die Wiedergabe hochauflösender Inhalte von Streaminganbietern wie Netflix, Amazon Video oder Disney Plus. Das TÜV Rheinland Blaulicht-Zertifikat bedeutet, dass das IPS-Panel augenschonend ist und einen geringen Blaulichtanteil hat.

Ein RK3562 Quadcore-Prozessor mit 8 GB RAM dient als Recheneinheit in dem Tablet. Der Arbeitsspeicher lässt sich über eine Auslagerungsdatei um 12 GB RAM auf 20 GB RAM erhöhen. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der mit einer microSD-Karte um maximal 1 TB erweitert werden kann.

Akku und Kamera

Die Akkukapazität beträgt 5.000 Milliamperesunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 8 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.0 und Wi-Fi 6 unterstützt, was für die meisten Anwendungen ausreichend ist. Als Betriebssystem ist Android 13 auf dem Tablet installiert worden. Per Bluetooth kann eine Tastatur, Maus oder Lautsprecher mit dem Gerät verbunden werden. Der Dual-Lautsprecher sorgt für eine Audiowiedergabe in guter Qualität.

Der Doogee Onlineshop bietet das neue Doogee U10 Pro Tablet seit wenigen Tagen für derzeit 127,40 Euro zum Kauf an.