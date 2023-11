Der Kauf eines iPads kann eine bedeutende Investition sein, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, dabei Geld zu sparen. Ein Schlüsselevent für Schnäppchenjäger ist der Black Friday, der alljährlich attraktive Angebote für eine Vielzahl von Produkten, einschließlich Apple iPads, bietet. Dieser Artikel gibt Ihnen praktische Tipps und Tricks, um iPads günstiger zu erwerben.

Black Friday Angebote

Black Friday, der Tag nach Thanksgiving in den USA, markiert den Beginn der Weihnachtseinkaufssaison mit erheblichen Rabatten in vielen Geschäften. Und auch dieses Jahr biete er die perfekte Möglichkeit für Sparfüchse zuzuschlagen. Es ist nämlich die ausgezeichnete Zeit, um nach iPad-Angeboten zu suchen. Besonders attraktiv sind die Angebote für iPads. Viele Händler bieten an diesem Tag erhebliche Rabatte an, daher lohnt es sich, die Werbeaktionen zu verfolgen. Außerdem finden sich auch einige iPad Pro Angebote am Black Friday, die besonders verlockend sein können.

Refurbished iPads

Eine weitere Möglichkeit, ein iPad günstiger zu erwerben, ist der Kauf eines refurbished (generalüberholten) Geräts. Refurbished iPads sind gebrauchte Geräte, die von zertifizierten Drittanbietern überprüft, repariert und mit einer Garantie versehen wurden. Sie bieten eine kostengünstigere Alternative zu neuen Modellen, ohne dabei auf Qualität oder Leistung zu verzichten. Beim Kauf eines refurbished iPads sollte man jedoch sicherstellen, dass es von einem vertrauenswürdigen Anbieter mit Garantie kommt.

Vergleichsportale und Angebote

Vor dem Kauf sollten Sie Preise und Angebote auf verschiedenen Websites und in Geschäften vergleichen. Vergleichsportale können dabei helfen, das günstigste Angebot zu finden. Achten Sie auch auf saisonale Verkaufsaktionen und spezielle Rabatte, die von Elektronikhändlern und Online-Shops angeboten werden. Oft kann man auch neben dem Black Friday am Cyber Monday ordentlich sparen.

Ältere Modelle in Betracht ziehen

Ein recht einfacher Tipp ist natürlich ein älteres iPad auszuwählen. Denn wenn die neuesten iPad-Modelle Ihr Budget überschreiten, könnten ältere Modelle eine gute Alternative sein. Ältere iPads haben oft einen niedrigeren Preis, besonders wenn ein neues Modell auf den Markt kommt. Sie bieten immer noch hervorragende Leistung und Funktionalität für die meisten Aufgaben.

Studentenrabatte und Bildungsangebote

Apple bietet außerdem spezielle Bildungspreise für Schüler, Studenten, Lehrer und Bildungseinrichtungen an. Diese Rabatte können beim Kauf eines neuen iPads genutzt werden und bieten eine erhebliche Ersparnis gegenüber den regulären Preisen. Oft gibt es im Angebot noch Kopfhörer gratis obendrauf. Auf der Webseite von Apple kann man sich über die aktuellen Studentenrabatte und Bildungsangebote genauer informieren.

Unser abschließendes Fazit

Der Kauf eines iPads muss nicht unbedingt teuer sein. Durch die Nutzung von Black Friday-Angeboten, dem Kauf von refurbished Geräten, dem Vergleich von Preisen, der Berücksichtigung älterer Modelle und dem Ausnutzen von Bildungsrabatten können erhebliche Einsparungen erzielt werden. Mit diesen Tipps und Tricks können Sie ein iPad zu einem günstigeren Preis erwerben, ohne dabei auf Qualität oder Leistung verzichten zu müssen.