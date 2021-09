Das Business-Smartphone Gigaset GS290 verfügt über ein 6,3 Zoll großes HD+ IPS V-Notch Display mit 2.340*1.080 Pixeln Auflösung, als CPU dient ein MediaTek Helio P23 Octacore-Prozessor mit 4 GB RAM Arbeitsspeicher und der interne Speicher liegt bei 64 GB. Der Speicher ist per microSD-Karte um bis zu 256 GB erweiterbar.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die Dual-Hauptkamera, die aus einem 16 MP Hauptsensor und einer 2 MP Kamera besteht. Für Selfies und Videoanrufe steht eine 16 MP Frontkamera zur Verfügung. Alle verbauten Kameras bieten die Möglichkeit Videos mit Full HD Auflösung von 1080p aufzunehmen.

Sensor und Kommunikation

Der Sensorbereich umfasst einen Lagesensor, Helligkeitssensor, E-Kompass, Gyroskop und Näherungssensor. Das Gigaset GS290 unterstützt GSM, GPRS, 2G, 3G, 4G, LTE, Bluetooth 5.0 und WLAN. Mobile Navigation steht einem per GPS und GLONASS zur Verfügung.

Die Akkukapazität beträgt 4.700 Milliamperestunden, was in bis zu 216 Stunden Laufzeit im Bereitschaftsmodus und 40 Stunden Geprächszeit resultiert. Innerhalb von drei Stunden ist der Akku wieder vollständig aufgeladen. Der DualSIM-Slot erlaubt den Betrieb mit zwei SIM-Karten, um besser zwischen beruflichen und privaten Anrufen trennen zu können.

Als Betriebssystem ist Google Android 10 auf dem Smartphone installiert. Entsperrt wird es per Gesichtserkennung. Externe Geräte lassen sich per USB on the Go anschließen, NFC und ein UKW Radio stehen zur Verfügung.

Im Handel kann das Gigaset GS290 Business-Smartphone für 229 Euro in den zwei Farben Pearl White und Titanium Grey erworben werden.

