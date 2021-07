Im Onlineshop der Discounterkette Aldi Nord wird das Tablet Medion Lifetab Education P10912 mit Tastatur und Stylus für 289 Euro zum Kauf angeboten.

' +' ' +'' +' '); //}

Als Zielgruppe definiert sind Schüler, Lehrer, Studenten und alle die ein Tablet zum mobilen Lernen oderr Arbeiten benötigen.

Ausstattung Medion Lifetab Education P10912

Das Medion Lifetab Education P10912 bietet ein 10 Zoll großes Full HD IPS-Farbdisplay mit 1.920*1.200 Pixel Auflösung und besteht aus einem Kunststoff-Metallgehäuse. Ein Octacore-Prozessor mit 4 GB RAM dient als zentrale Recheneinheit zur Bewältigung der Aufgaben auf dem Tablet. Der interne Speicher mit 64 GB Umfang lässt sich per microSD-Karte um maximal 128 GB erweitern.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 8 MP Hauptkamera, während für virtuelle Sitzungen eine 5 MP Frontkamera zur Verfügung steht. Mobile Navigation steht einem per GPD auf dem Medion Lifetab Education P10912 zur Verfügung. Ein Stereolautsprecher und Mikrofon sind im Gehäuse integriert.

Akkulaufzeit und Kommunikation

Der Lithium-Ionen-Akku hat 6.000 Milliamperestunden Kapazität und dürfte in acht bis zehn Stunden Laufzeit resultieren, was für einen ganzen Arbeitstag oder Schultag ausreicht. Per WLAN oder dem integrierten LTE-Modul kann im World Wide Web zum Beispiel für eine Recherche gesurft werden. Als Betriebssystem ist Google Android 11 installiert worden.

Die Bluetooth-Tastatur mit Schutzhülle verwandelt das Tablet im Zusammenspiel mit dem aktiven Stylus in ein kleines Notebook.

Der Käufer erhält das Medion Lifetab Education P10912 mit der Bluetooth-Tastatur, Stylus, USB-C Ladekabel, Netzteil, Anleitung und einem Aldi Talk Starterset.

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram