Das Bigme Galy ist ein neues Android-Tablet mit E-Ink Gallery 3 Farbdisplay, welches zehntausende Farben und 300 PPI Pixeldichte zeigen kann.

Der Google Play Store steht zur Verfügung und die Bedienung mit einem Stylus wird unterstützt.

Ausstattung Bigme Galy

Technisch verfügt das Bigme Galy über ein 8 Zoll großes E-Ink Gallery 3 Farbdisplay und kann zehntausende Farben mit 300 PPI Pixeldichte in hoher Qualität darstellen. Die Aktualisierung des Displays nimmt 1,5 Sekunden in Anspruch und im Speed-Modus dauert es 500 Millisekunden. Eine Beleuchtung wird geboten, womit eine Dimmung in 36 Stufen möglich ist.

Ein Octacore-Prozessor mit 6 GB RAM dient als zentrale Recheneinheit in dem Tablet. Als Betriebssystem ist Android 11 installiert worden. Der interne Flashspeicher liegt bei 128 GB und ist mit einer microSD-Karte erweiterbar.

Kommunikation und Akku

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth und WLAN unterstützt. Der Fingerabdrucksensor ermöglicht eine Entsperrung mit dem Fingerabdruck und der Stereolautsprecher gewährleistet eine hohe Audioqualität. Vier Mikrofone sind integriert worden und das Bigme Galy Tablet arbeitet mit Stylus Bedienstiften, die bis zu 4.096 Druckstufen haben. Die Dual-Kameras können für Videoanrufe und Schnappschüsse genutzt werden.

Nach Herstellerangaben soll für das Bigme Galy eine Kampagne auf Kickstarter zur Finanzierung gestartet werden. Zum Preis und Lieferdatum veröffentlichte Bigme bisher noch keine Informationen. Die Zielgruppe sind vor allem Anwender, die unterwegs gerne zeichnen, E-Books lesen oder arbeiten wollen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram