Der chinesische Technologiekonzern Oppo offeriert mit dem Oppo Pad Air 2 sein neues stilvolles Mittelklasse-Tablet.

Die Käufer erhalten ein Tablet im schmalen Design mit einer sehr guten Ausstattung.

Ausstattung Oppo Pad Air 2

Das Oppo Pad Air 2 hat ein 11,3 Zoll großes 2,4K-Display verbaut und sorgt für eine kristallklare Darstellung der Bildschirminhalte. Der Quad-Lautsprecher gewährleistet eine gute Audioqualität bei der Wiedergabe von Musik, Hörspielen oder Podcasts.

Als zentrale Recheneinheit arbeitet ein MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor mit wahlweise 6 oder 8 GB RAM Arbeitsspeicher. Der Flashspeicher umfasst 128 oder 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität beträgt 8.000 Milliamperestunden und resultiert je nach Nutzung in acht bis zehn Stunden Laufzeit. Aufgeladen wird der Akku per USB-C mit maximal 33 Watt innerhalb einer überschaubaren Zeit.

Auf der Gehäuserückseite und der Frontseite ist jeweils eine 8 MP Kamera verbaut worden. Die Frontkamera kann 1080p Videos mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth aptX HD und WiFi 5 unterstützt. Abgerundet wurde die Ausstattung mit einer Stylus-Unterstützung, weshalb das Oppo Pad Air 2 mit einem Stift bedient werden kann.

Die Zielgruppe sind anspruchsvolle Anwender, die ein Tablet mit einem formschönen Design und sehr guter Ausstattung suchen. Zur Auswahl steht das Oppo Pad Air 2 in den beiden Farben Space Grey und Silber.