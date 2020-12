Wie nun bekannt wurde, wird ein künftiges Update der Spotify-App für Android lokale Dateien in der App nutzbar machen. So ist es künftig nicht mehr nötig diese über den PC importieren zu müssen.

Aktuell beherrscht die Android-Version von Spotify den Umgang mit lokalen Musikdateien nicht. Das wird sich aber wohl schon bald ändern. So wird ein künftiges Update auch lokale MP3-Dateien direkt in Spotify nutzbar machen, wie man es bereits vom PC kennt.

Spotify is finally working on on-device local files support for Android!

No need to sync it from your desktop anymore 😀 pic.twitter.com/fVKiFAyxbs

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 6, 2020