Alldocube iPlay 60 Pro in Deutschland gestartet

Das neue Tablet Alldocube iPlay 60 Pro kann seit gestern in Deutschland für 136 Euro bei Amazon erworben werden.

Geeignet ist es vor allem für alltägliche Aufgaben und weniger für anspruchsvolle Spiele oder Apps.

Was bietet das Alldocube iPlay 60 Pro?

Auf dem verbauten 10,95 Zoll großen IPS-Display des brandneuen Alldocube iPlay 60 Pro wird mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz gearbeitet. Die Videoinhalte von Streamingdiensten wie Netflix oder Disney Plus lassen sich in voller Auflösung anschauen, da eine Widevine L1-Zertifizierung vorliegt.

Ein MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor dient im Zusammenspiel mit 6 GB RAM als zentrale Recheneinheit auf dem Tablet. Der Arbeitsspeicher lässt sich virtuell um bis zu 10 GB auf 16 GB RAM erweitern. Das interne Speichervolumen beträgt 128 GB, der mit einer microSD-Karte erhöht werden kann.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität liegt bei 7.000 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Aufgeladen wird der Akku mit maximal 18 Watt innerhalb weniger Stunden.

Die drei Kommunikationsstandards Bluetooth 5.2, WiFi und 4G LTE werden von dem Alldocube iPlay 60 Pro unterstützt. Als Betriebssystem ist Android 14 installiert worden. Mobile Navigation steht einem per GPS zur Verfügung, weshalb das Tablet als Navigationsgerät in einem Auto eingesetzt werden kann. Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem DualSIM-Slot und vier Lautsprechern.

Das Alldocube iPlay 60 Pro hat preisbewusste Anwender als Zielgruppe, die ein Tablet für den Alltag oder Freizeit suchen.