Modulares Convertible GDP Pocket 4 auf Indiegogo ein Erfolg

Das modulare neue Convertible GDP Pocket 4 konnte auf Indiegogo bisher eine Rekordsumme von über 470.000 Euro bei 2.400 Euro Zielsumme einsammeln.

Geboten werden eine erstklassige Ausstattung und die Möglichkeit, Module an das Gerät anzuschließen.

Aussttatung GDP Pocket 4

Auf Indiegogo konnte der chinesische Hersteller GDP HK für sein neues innovatives Convertible Pocket 4 im Rahmen einer Kampagne bislang 470.052 Euro einsammeln, womit die Zielsumme um das 19-fache übertroffen wurde.

Verbaut ist ein 8,8 Zoll großer modularer Handheld-PC mit KI, erweiterbaren Modulen, schlanken Design, vielseitigen Anschlüssen und starker Leistung. Das GDP Pocket 4 bietet ein aktives Kühldesign und per HDMI-Kabel ist der Anschluss an jedes Display möglich, was ihn in ein PC verwandelt. Die Displayauflösung liegt bei 2.560*1.600 Pixeln, verbunden mit 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und 343 PPI Pixeldichte.

Als CPU arbeitet ein AMD Ryzen AI 9 HX 370 Prozessor in Kombination mit einer AMD Radeon 890M Grafikkarte und bis zu 64 GB RAM. Der interne SSD-Speicher umfasst bis zu 2 TB.

Module, Anschlüsse und Co.

Das GPD Pocket 4 lässt sich mit einem GPU-Dock, 4G LTE-Erweiterungsmodul, KVM-Steuermodul, microSD-Kartenlesermodul, RS-232-Modul und RJ45 Netzwerkanschluss individuell anpassen.

Das kompakte Display kann durch ein Scharnier in T-Form komplett gedreht werden und resultiert in einer 3D-Perspektive. Auf diese Weise verwandelt sich das Convertible in ein Tablet mit 10-Punkt-Touch Unterstützung und Flexibilität.

Im Ganzaluminium-Gehäuse stehen ein USB-C Port, Wi-Fi 6E, Bluetooth, eine 5 MP Kamera und zwei ultralineare 2W Lautsprecher zur Verfügung. Die Akkukapazität von 45 Wattstunden ergibt bis zu 9 Stunden Videowiedergabe. Das Taschenformat macht das GPD Pocket 4 im höchsten Maße mobil, weil das Convertible in eine Jackentasche passt.

Alle interessierten Anwender können das ausgefeilte GDP Pocket 4 ab 1.264 Euro mit 64 GB RAM und 2 TB SSD-Speicher vorbestellen.