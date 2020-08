Derzeit informiert das Team von boon.Planet die eigenen Nutzer, dass der Service demnächst eingestellt wird. Grund hierfür sind die aktuelle Situation und Vorkommnisse in Bezug auf Wirecard. So könne man den Service nicht länger aufrechterhalten.

Zuerst traf es nur die boon. Nutzer, jetzt auch die Nutzer von boon.Planet: Der Service macht dicht. Genau genommen ist ab dem 15. Oktober Schluss. In einer Mail an die Nutzer nennt man die Vorkommnisse in Bezug auf Wirecard, weshalb man sich nicht im Stande boon.Planet weiterhin anzubinden. Damit teilt das Girokonto-Modell auch das Schicksal des kleineren Angebotes boon. Die Besonderheit von beiden Angeboten lag in der umfangreichen Unterstützung der hierzulande gängigsten Mobile Payment-Dienste Apple Pay sowie G-Pay.

Dear boon.ies, after we recently informed you about the end of boon. we have to inform you today that our boon.PLANET banking app is now also affected. We will stop the service on October 15, 2020. Find all info on: https://t.co/KIaTdkynPg

