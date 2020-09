Mit einem Leak aus der Apple Music-Beta App wissen wir, das Apple offensichtlich wohl schon sehr bald ein Bundle-Angebot aus diversen Diensten schnüren wird. Die Registration diverser Domains befeuert diese Theorie nun erneut und bestätigt damit quasi auch den Bundle Namen „Apple One“.

Ein Abo aus iCloud-Speicher, Apple Music und Apple TV+? Klingt zumindest für Nutzer des Apple Ökosystems erst einmal nach einer vernünftigen Option – sofern der Preis stimmt. In den USA und anderen unterstützten Ländern könnte sich zudem Apple News+ hinzugesellen, was leider in Europa immer noch nicht erhältlich ist. Damit Apple zumindest an einem derartigen Angebot arbeitet weiß man spätestens seit einem entsprechenden Leak aus einer Apple Music Beta-Version für Android. Nun hat der Konzern aber einige Domains registriert, welche ebenfalls dafür sprechen, dass das Abo vermutlich schon sehr bald auf den Markt kommt.

Folgende Domains wurden registriert:

appleone.audio

appleone.blog

appleone.chat

appleone.cloud

appleone.club

appleone.community

appleone.film

appleone.guide

appleone.host

appleone.space

appleone.tech

appleone.website

Zwar sind die Whois-Daten der Domains auf privat gesetzt, doch zeigen alle auf den DNS-Server von Apple, was eventuelle Zweifel an der Identität des Besitzers weiter schmälern dürfte. Die polulärsten Versionen konnte sich Apple allerdings leider nicht sichern. So fehlt appleone.com und appleone.net. Die Domains gehören zu einer großen Jobvermittlungsagentur bzw. stehen zum Verkauf. Beide sind aber auch seit über 10 Jahren vergeben und somit ist unklar, ob Apple daran einerseits überhaupt Interesse hat und sich andererseits mit den derzeitigen Besitzern einig wird.

