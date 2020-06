Leaks gibt es aus dem Hause Apple im Moment gefühlt wie Sand am Meer. Dabei betrifft es nicht nur das kommende iOS 14-Update, sondern auch eventuell anstehende Hardware. Im konkreten Fall das iPad Air 4, welches sich angeblich vom Lightning-Anschluss verabschieden soll.

Mit dem iPad Pro 2018 führte Apple beim iPad erstmals den USB-C-Standard ein, was aber nicht jedem Nutzer wirklich zusagt. So ist Lightning-Zubehör zum Beispiel nicht mehr nutzbar. Gleichzeitig besteht aber die Möglichkeit entsprechendes Zubehör mit USB-C an das iPad anzuschließen – für manche also ein Verlust, für andere ein Gewinn. Nun soll auch das iPad Air 4 diesem Schritt folgen und den Lightning-Anschluss durch USB-C. Wie sinnvoll dieser Schritt ist, muss wohl jeder für sich selbst beantworten. Mir persönlich würde es nicht entgegen kommen, da ich zahlreiches Zubehör mit Lightning verwende – so zum Beispiel den SD-Adapter von Apple.

Release in der zweiten Jahreshälfte 2020

Erscheinen soll das iPad Air 4 in der zweiten Jahreshälfte 2020 – so berichtet es zumindest TFI-Analyst Ming-Chi Kuo. Ein neues iPad Mini soll indes in der ersten Jahreshälfte 2021 auf den Markt kommen. Sobald es hierzu weitere Informationen gibt, versorgen wir euch natürlich zeitnah damit.