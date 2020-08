Schon seit einiger Zeit wird Apple ein Dienst-Bundle nachgesagt. Nun könnte es bereits im Oktober soweit sein.

Schon seit mindestens 2018 sagt die Gerüchteküche Apple immer wieder ein Dienste-Bundle nach. So sollen Apple Arcade, TV+ und Apple News in einem oder unterschiedlichen Paketen zu haben sein, womit der Nutzer in Summe Geld sparen würde. Bisher hat man sich in Cupertino nicht zu diesem Thema geäußert, was sich aber eventuell bald ändern könnte. So soll das Angebot voraussichtlich schon im Oktober starten – dann vermutlich zusammen mit iOS 14.

Denkbar ist zudem, das Apple das Angebot zusammen mit der neuen iPhone-Generation, welche vermutlich im September gezeigt wird, vorstellen wird.

