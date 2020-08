Ursprünglich wollte App-Entwickler Riley Testut nur seinen Game Boy-Emulator im App Store bereitstellen, was Apple nicht duldete. Darauf hin entwickelte er ein Tool, welches den App Store aushebelt. Nun hat das Tool bereits die „magische Grenze“ von einer Million Downloads geknackt.

' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' '); //}

Es gibt wohl diverse Gründe Apps unabhängig vom App Store zu installieren – nicht zuletzt auf Grund regionaler Beschränkungen. Doch genau dies ist von Apple nicht gewollt. Hier setzt der AltStore an, welche das sideloaden von IPA-Dateien von einem Mac oder PC – auf Wunsch sogar direkt auf dem Gerät ermöglicht. Im Gegensatz zur Selbst-Signierung und Sideloading per Kabel ist die App Store ein erheblicher Komfortgewinn. Zudem umgeht man den Xcode-Zwang zur Signierung.

Seems to be a lot of interest in alternative App Stores today…so what better time to announce that as of last month AltStore has been downloaded over 1 MILLION times 🤯🥳 pic.twitter.com/YlWiOmAvqT

— AltStore.io 🦄 (@altstoreio) August 13, 2020