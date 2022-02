Der Hersteller Xiaomi hat mit der Redmi K50 Gaming Edition ein neues Gaming-Smartphone präsentiert und soll für umgerechnet ab rund 460 Euro in China erscheinen.

Der Zeitpunkt der weltweiten Verfügbarkeit ist nicht bekannt.

Ausstattung Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition

Das Gaming-Smartphone Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition bietet ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit 1080p Plus Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 480 Hertz Abtastrate. Ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mit 12 GB RAM Arbeitsspeicher dient als zentrale Recheneinheit auf dem Smartphone.

Auf der Gehäuserückseite ist eine Triplekamera mit 64 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkel-Kamera und einem 2 MP Bildsensor verbaut. Die Frontkamera arbeitet mit 20 MP Auflösung für Selfies und Videoanrufe.

Die Akkukapazität beträgt 4.700 Milliamperestunden und resultiert in ein bis zwei Tagen Laufzeit. Per USB-C kann der Akku mit maximal 120 Watt in weniger als 20 Minuten aufgeladen werden.

Was kostet das Gaming-Smartphone?

In China ist das Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition mit 8 GB RAM und 128 GB für rund 460 Euro und die Mercedes AMG Petronas Version mit Mercedes-Stern, 12 GB RAM und 256 GB RAM Arbeitsspeicher für etwa 582 Euro erhältlich.

Zwischen den drei attraktiven Gehäusefarben Silver Wing, Ice Chop und Dark Shadow können Käufer wählen. Die Mercedes AMG Petronas Version ist auf 10.000 Stück begrenzt.

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram