Das Smartphone Xiaomi Redmi 9C ist ab dem 30. September 2021 bei der Discounterkette Aldi für rund 90 Euro erhältlich und bietet eine solide Ausstatttung für die alltägliche Nutzung.

Die Käufer erhalten mit dem Smartphone ein Aldi Talk Starter-Set mit 10 Euro Startguthaben.

Ausstattung Xiaomi Redmi 9C

Das Xiaomi Redmi 9C ist ein Einsteiger-Smartphone welches bei der Discounterkette Aldi für preiswerte rund 90 Euro ab dem 30. September 2021 erworben werden kann. Beim verbauten 6,53 Zoll großen IPS DotDrop-Display wird mit einer Auflösung von 720*1.600 Pixeln gearbeitet. Als CPU arbeitet ein MediaTek Helio G35 Octacore-Prozessor mit 2 GB RAM in dem Xiaomi Redmi 9C.

Der interne Speicher mit 32 GB Kapazität lässt sich per microSD-Karte um maximal 512 GB erweitern. Die Akkukapazität liegt bei 5.000 Milliamperestunden und resultiert in ein bis zwei Tagen Laufzeit. Der Akku kann mit dem 10 Watt Netzteil in relativ kurzer Zeit wieder vollständig aufgeladen werden.

Kamera und Kommunikation

Auf der Gehäuserückseite ist eine Triplekamera verbaut, die aus einer 13 MP Hauptkamera, eine 2 MP Makrokamera und 2 MP Tiefenkamera besteht. Die Frontkamera arbeitet mit 5 MP Auflösung für Selfies und Videoanrufe. Als Betriebssystem ist Google Android 10 auf dem Smartphone der Einsteigerklasse installiert worden.

Jeder interessierte Verbraucher kann das Xiaomi Redmi 9C bei Aldi Nord und Aldi Süd ab kommenden Donnerstag in der Farbe Midnight Gray erwerben.

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram