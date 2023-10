Das neue Xiaomi InkPalm Mini 5 Pro ist ein Tablet mit stromsparenden E-Ink-Display und einem schnellen Prozessor.

Erhältlich ist das Gerät ab sofort für 210 US-Dollar auf der ganzen Welt.

Aussattung Xiaomi InkPalm Mini 5 Pro

Das E Ink Carta HD-Display des neuen Xiaomi InkPalm Mini 5 Pro arbeitet bei 5,2 Zoll Größe mit 1.280*780 Pixeln Auflösung und 284 PPI Pixeldichte. Beleuchtet wird das Display mit 24 LEDs, die warmes und kaltes Licht erzeugen können, um die Ablesbarkeit von Inhalten wie E-Books zu verbessern.

Ein Quadcore-Prozessor mit vier Kernen und 1 GB RAM arbeitet als Recheneinheit in dem E-Ink Tablet. Der interne Speicher umfasst 64 GB und lässt sich offenbar per microSD-Karte erweitern. Bedient wird der kompakte Tablet-PC mit dem Touchscreen und Tasten an den Gehäuseseiten.

Als Betriebssystem ist Android 8.1 installiert worden.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität beträgt 1.300 Milliamperestunden und dürfte in einer soliden Akkulaufzeit resultieren. Der Akku wird per USB-C aufgeladen, wobei der Anschluss auch der Datenübertragung dient.

Von dem Xiaomi InkPalm Mini 5 Pro werden die Kommunikationsstandards Bluetooth und WLAN unterstützt. Der Anwender kann ein Kopfhörer drahtlos über Bluetooth mit dem Tablet verbinden, womit er etwa Hörbücher oder Podcasts bequem unterwegs hören kann.

Bei Good E Reader wird das Xiaomi InkPalm Mini 5 Pro für 210 US-Dollar angeboten und weltweit versandt. Zum Kaufpreis müssen noch Einfuhrabgaben und Versandkosten hinzugerechnet werden.