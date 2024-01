Wasserfestes Tablet Samsung Galaxy Tab Active5 gezeigt

Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung hat mit dem Samsung Galaxy Tab Active5 ein wasserfestes und robustes Tablet vorgestellt.

In Deutschland ist es ab Mitte Januar für 479 Euro und die Variante mit 5G-Modem für 579 Euro erhältlich.

Ausstattung Samsung Galaxy Tab Active5

Das neue wasserfeste Samsung Galaxy Tab Active5 bietet ein 8 Zoll großes Vollbild-Display mit einem Corning Gorilla Glass Victus+ Schutzglas und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Die Bildschirmhelligkeit liegt bei 540 Nits und ist 14 Prozent heller als das Display des XCover 5, wie der Hersteller erklärte.

Bedient werden kann das Tablet auch mit dem S Pen und Handschuhen. Einzelne Navigationsknöpfe befinden sich auf der Unterseite und auf der rechten Gehäuseseite eine Aktionstaste, die programmiert werden kann. Selbst in feuchten Umgebungen lässt es sich per „Wet Touch“ bedienen. Vor Kratzern, Staub, Stürzen, Vibrationen, Schmutz und enorme Höhen ist das Gerät gut geschützt.

Ein Samsung Exynos 1380 Octacore-Prozessor mit 6 GB RAM Arbeitsspeicher arbeitet als zentrale Recheneinheit in dem Tablet. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der mit einer microSD-Karte um maximal 1 TB ausgebaut werden kann.

Lange Akkulaufzeit

Die Akkukapazität umfasst 5.050 Milliamperestunden und resultiert in einer langen Laufzeit. Per USB-C und Pogo-Pins kann das Samsung Galaxy Tab Active5 schnell aufgeladen werden, was den Einsatz in Unternehmen erleichtert. Die Entsperrung erfolgt mit einem Fingerabdrucksensor. Nach Herstellerangaben gibt es vier große Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitsupdates.

In Deutschland ist das Samsung Galaxy Tab Active5 ab Mitte Januar in der Standardversion für 479 Euro erhältlich. Das 5G-Modell mit 5G-Modem kann zu einem Preis von 579 Euro erworben werden.