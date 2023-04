Der Hersteller Topdon hat seine neue Wärmebildkamera TC002 enthüllt, die seit heute für das Apple iPad und iPhone als Zusatzkamera genutzt werden kann.

Nach Installation der kompakten leichten Kamera können kleinste Temperaturunterschiede festgestellt werden.

Was bietet die Topdon TC002?

Die Topdon TC002 Wärmebildkamera verfügt über eine integrierte Infrarotkamera mit 256*192 Pixeln Auflösung, weshalb Quellen, die Wärme ausstrahlen, leichter entdeckbar sind. Vor allem bei Inspektionen und der Entdeckung von Wärmebrücken oder Kältebrücken spielt die kleine Kamera ihre Vorteile aus.

Von der Zusatzkamera können Temperaturen von minus 20 Grad bis plus 550 Grad Celsius. Nach Herstellerangaben beläuft sich die Genauigkeit bei maximal 0,1 Grad Celsius und die Temperaturabweichung liegt bei bis zu 2 Grad Plus. Auf dem Display werden die Farben durch verschiedene Farbskalen dargestellt.

Geeignet für Apple iPad und iPhone

Per Lightning-Port wird die Topdon TC002 Zusatzkamera an das iPad bzw. iPhone angeschlossen. Eine dauerhafte Aufzeichnung der Temperatur ist möglich und zwar, wenn eines der beiden Geräte in ein Stativ montiert wird. Das Gewicht der Kamera beträgt federleichte 30 Gramm und durch seine geringen Abmessungen passt es in jede Hosentasche.

Im Handel ist die handliche Topdon TC002 Wärmebildkamera für über 300 Euro erhältlich und hat alle Anwender als Zielgruppe, die mit ihrem iPhone oder iPad eventuelle Wärmquellen etwa beim Ausbau ihrer Inneneinrichtung finden möchten.