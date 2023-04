Das technisch stark ausgestattete Tablet OnePlus Pad ist seit gestern für 499 Euro im deutschen Handel verfügbar.

Als Zielgruppe kommen vor allem Anwender in Frage, die für unterwegs und daheim einen schnellen Tablet-PC mit guter Akkulaufzeit oder eine günstige Alternative zum iPad suchen.

Was bietet das OnePlus Pad?

In Deutschland kann das nagelneue OnePlus Pad für 499 Euro erworben werden und wartet mit einer sehr guten Ausstattung auf. Beim verbauten 11,61 Zoll großen IPS-Panel wird eine Auflösung geboten, die bei 2.800*2.000 Pixeln in Kombination mit 500 Nits Helligkeit und 144 Hertz Bildfrequenz liegt.

Laut OnePlus liegt das Bildschirmverhältnis bei 7:5 und ist erstmals bei einem Tablet verbaut. Der Hersteller bezeichnet es als ReadFit und sorgt für eine bessere Sicht, während zugleich der taktile Komfort eine Verbesserung erfährt.

Als zentrale Recheneinheit arbeitet ein MediaTek Dimensity 9000 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM Arbeitsspeicher und einem Grafikchipsatz. Der interne Flashspeicher beträgt 128 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann. Die Akkukapazität umfasst 9.510 Milliamperestunden und resultiert in bis zu 30 Tagen im Bereitschaftsmodus. Der Akku lässt sich mit 67 Watt innerhalb kurzer Zeit vollständig aufladen.

Kamera und Kommunikation

Die Gehäuserückseite verfügt über eine 13 MP Hauptkamera für 4K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde. Für Videoanrufe oder Selfies steht eine 8 MP Frontkamera bereit, die Videos mit Full HD Auflösung von 1.080p aufnehmen kann.

Im OnePlus Onlineshop ist das OnePlus Pad für 499 Euro in der Farbe Grau ab sofort bestellbar. Jedoch können derzeit ausschließlich Kunden das Tablet ordern, wenn sie es vorab reservierten. Seit etwa 14 Tagen ist eine Reservierung möglich gewesen.