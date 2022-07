Discord ist eine weltweit bekannte Messaging-/Kommunikations-App, die ursprünglich eine Plattform für Gruppenchats unter Spielern war. Heutzutage jedoch wurde sie so stark erweitert, dass verschiedene neue Gemeinschaften einbezogen werden konnten. Die App selbst ist in Abschnitte unterteilt, die als Server bezeichnet werden. Jeder Abschnitt enthält hierbei seine eigenen Kanäle. Diese Kanäle bzw. Channels sind jeweils einem bestimmten Thema gewidmet. Auf der Discord-App gibt es mittlerweile einen Server für fast jedes Thema. Außerdem kannst du auch direkt nach einem Server für ein bestimmtes Thema suchen, indem du einfach in das Discord-Suchfeld tippst. Doch bis dato waren die Plätze der jeweiligen Channel stark begrenzt, doch das hat sich geändert!

Updates & Neuerungen machen den Weg frei!

Bereits seit einigen Jahren erweitert sich mit steigendem Angebot der Online-Games auch das entsprechende Angebot an Kommunikationstools und Kanälen. Letztendlich als Corona eintrat wurden Online Tools, wie Zoom und Discord noch relevanter und vor allem beliebter. Doch manche Tools bieten weitaus mehr als andere und sind doch durch gewisse Einstellung begrenzt nutzbar. Wir zeigen euch im folgenden Kapitel, wie ihr bei Discord einen Call mit mehr al 10 Leuten durchführen könnt.

Als das letzte Mal die Screensharing- oder die so genannte „Live-Stream-Funktion“ für die Discord-Server eingeführt wurde, begrenzten die Entwickler diese Funktion auf bis zu 10 Personen in einem einzigen Channel. Aufgrund der eingetretenen Corona Pandemie und dem riesigen Andrang neuer User erhöhte Discord im darauffolgenden Update diese Grenze um 40 Nutzer, aufgrund der anhaltenden COVID-19-Epidemie.

Die Verantwortlichen hierfür haben jedoch keine Unterstützung für Videoanrufe in den Sprachkanälen der Server hinzugefügt. Aber nun scheint es mit den neuen Updates langsam in die richtige Richtung zu gehen. Laut offiziellen Aussagen ist es nämlich geplant, dass Discord unter bestimmten Bedingungen jedem Nutzer erlaubt, Videoanrufe zu tätigen.

Vor kurzem bestätigte die Crew von Discord die Veröffentlichung von Server-Videoanrufen in seinem offiziellen Blogbeitrag. Die offizielle Ankündigung lautete: Dieses Feature wird derzeit nur auf 5% der Server ausprobiert, um zu überprüfen, ob die Funktion komplett funktioniert und genau den Vorteil bringt den sie soll. Wenn dies der Fall ist, kann es offiziell in die freie Wildbahn und an alle Nutzer entlassen und frei verfügbar gemacht werden. Denn geht aus der obigen Aussage hervor, dass sich das Feature derzeit noch in der Beta-Phase befindet, aber die Spieler schon zeitnah mit einer weltweiten Veröffentlichung rechnen können. Um Discord sicher nutzen zu können solltest du unbedingt deinen Standort, vor allem beim Streamen schützen. Hierbei ermöglicht dir der beste VPN-Anbieter in Österreich eine unbegrenzte Nutzung an VPN Zugängen. Auf diese Weise schützt du deine Daten und dich, denn es kann dir niemand ungewollt einen Besuch abstatten.

Aufstockung der Personen – mehr als 10!

Was das Personenlimit bei Discord angeht, so können derzeit nur maximal 10 Nutzer gleichzeitig ihre Videos teilen. Aufgrund des aktuellen Szenarios und der weltweit anhaltenden Einschränkungen durch die Pandemie hat Discord diese Grenze jedoch nun ganz eigenständig auf 25 erhöht. Wenn ein Benutzer einen Videochat startet, wird der Kanal automatisch auf 25 Mitglieder begrenzt. Sobald der Kanal mit 25 Personen gefüllt ist, wird allen anderen Nutzern des Servers eine Fehlermeldung angezeigt, die sie darüber informiert, dass die maximale Anzahl der vom Kanal unterstützten Personen erreicht wurde. Ziemlich clever, oder? Wir finden, dass Discord die große Anzahl an Anfragen optimal gerecht geworden ist und diese Aufstockung hoffentlich über die nächsten Jahre beibehält oder im besten Fall weiter nach oben anpasst.

Tipps zur sicheren Nutzung der Discord Features

Wie wir alle wissen, ist es für bestimmte Rollen erforderlich, dass die Serverbesitzer die Berechtigung für Videoanrufe in den Servereinstellungen aktivieren. Darüber hinaus können die Clients auch die Ansicht nach ihren Wünschen anpassen. Zurzeit hat es Discord hierbei ermöglicht mehr als vier verschiedene Ansichten bereit zu stellen. Es gibt hierbei die Fokusansicht, Rasteransicht, Popup-Ansicht und die Vollbildansicht. Zu guter Letzt kannst du auch deine eigene Kamera im öffentlichen Voice-Chat freigeben. Jedoch wären wir damit sehr vorsichtig, denn besonders diese Funktion wirft zweifellos Fragen zur Privatsphäre auf und auch du solltest deine Daten schützen. Daher ist es richtig und wichtig zu wissen, dass Discord rät die Verifizierungsstufe auf die höchstmögliche Stufe zu setzen. Auf diese Weise kann nicht jeder dem Server beitreten, ohne verschiedene Verifizierungspunkte zu passieren. Somit werden alle Kanäle optimal gesichert und keiner muss sich um seine Daten sorgen.

