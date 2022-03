Das neue Kamera-Smartphone Huawei Nova 9 SE wird ab sofort zum Verkauf angeboten und kostet 299 Euro.

In Spanien kann das Mittelklassemodell mit seiner 108 MP Quadkamera vorbestellt werden.

Was bietet das Huawei Nova 9 SE?

Beim Huawei Nova 9 SE wird ein 6,78 Zoll großes AMOLED-Farbdisplay mit 2.388*1.080 Pixeln Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz gearbeitet. Als Zentraleinheit ist ein Qualcomm Snapdragon 680 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM und einem Adreno 610 Grafikchipsatz verbaut.

Die Quadkamera besteht aus einer 108 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkelkamera, 2 MP Makrokamera und 2 MP Tiefensensor. Für Selfies und Videoanrufe steht eine 16 MP Frontkamera zur Verfügung.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität liegt bei 4.000 Milliamperestunden und resultiert in einem Tag Laufzeit, wobei der leere Akku per USB-C mit maximal 66 Watt in 20 Minuten laut Hersteller zu 75 Prozent aufgeladen ist. Als Betriebssystem ist EMUI 12 basierend auf Google Android 11 installiert worden.

Der interne Flashspeicher umfasst 128 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann. Im Kommunikationsbereich sind die Standards 2G bis 4G, Bluetooth 5.0, NFC, LTE und WLAN verfügbar. Per NFC lassen sich Einkäufe kontaktlos bezahlen und andere Angebote nutzen. Mobile Navigation ist durch GPS, GLONASS, Galileo und QZSS möglich.

Das Huawei Nova 9 SE ist bei Huawei Spanien in zwei Gehäusefarben mit 8 GB RAM und 128 GB Flashspeicher bei einer Bestellung bis zum 28. März 2022 für 299 Euro statt 349 Euro bestellbar.

