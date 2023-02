Der Hersteller Ulefone stellte jetzt das neue LTE-Tablet Ulefone Tab A8 vor, welches ab sofort für rund 160 Euro erworben werden kann und mit Rabatt startet.

Preisbewusste Anwender sind die vorwiegende Zielgruppe des Tablets.

Ausstattung Ulefone Tab A8

Das verbaute 10,1 Zoll große Farbdisplay im Ulefone Tab A8 leistet 1.920*1.200 Pixel Auflösung und als CPU dient ein Mediatek MT6762V/WB Octacore-Prozessor mit 4 GB RAM Arbeitsspeicher. Der interne Speicher umfasst 64 GB, der via Speicherkarte des Typs microSD um maximal 256 GB erweiterbar ist.

Die vier Lautsprecher sorgen für eine Audiowiedergabe in guter Qualität und über den 3,5 mm Klinkenanschluss kann ein Headset oder externer Lautsprecher an das Tablet angeschlossen werden. Alternativ lässt sich Peripherie wie die für 30 Euro optional erhältliche Tastatur per Bluetooth verbinden.

Akku, Betriebssystem und Kamera

Bei einer Akkukapazität von 6.580 Milliamperestunden resultiert eine Aufladung in bis zu zehn Stunden Laufzeit in Abhängigkeit davon wie das Nutzungsverhalten ist. Im Metallgehäuse befindet sich eine 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera zur Verfügung. Die Entsperrung des LTE-Tablets erfolgt mit der Gesichtserkennung. Google Android 12 ist als Betriebssystem auf dem Ulefone Tab A8 installiert worden.

Im Kommunikationsbereich werden LTE, WLAN und Bluetooth 5.0 unterstützt. Wenn eine SIM-Karte eingelegt wurde, kann das Tablet eigenständig Verbindung mit dem Mobilfunknetz aufnehmen.

Als Zubehör sind eine Tastatur für rund 30 Euro und Ohrhörer gegen 20 Euro Aufpreis mit dem Ulefone Tab A8 erhältlich. Zur Markteinführung ist das neue LTE-Tablet für rund 160 Euro ab sofort käuflich zu erwerben.