Das neue Android-Tablet Chuwi HiPad Max kann ab sofort in Deutschland erworben werden, bietet einen Qualcomm Snapdragon 680 Octacore-Prozessor und Widevine L1 Zertifizierung.

Zur Markteinführung ist das Tablet mit 50 Euro Rabatt für 300 Euro bei Amazon erhältlich.

Ausstattung Chuwi HiPad Max

Das Chuwi HiPad Max verfügt über ein 10,36 Zoll großes Farbdisplay mit 2.000*1.200 Pixeln Auflösung und Widevine L1 Zertifizierung, weshalb auf dem Tablet auch hochauflösende Streaming-Inhalte wiedergegeben werden können.

Ein Qualcomm Snapdragon 680 Octacore-Prozessor arbeitet als Recheneinheit in Kombination mit 8 GB RAM Arbeitsspeicher auf dem Android-Tablet. Der interne Speicher beträgt 128 GB und ist mit einer Speicherkarte erweiterbar, jedoch muss man dafür dann auf die DualSIM-Funktion verzichtet werden.

Akku, Audio und Kommunikation

Die vier eingebauten Lautsprecher des Chuwi HiPad Max sorgen für eine sehr gute Audiowiedergabe. Bei einer Akkukapazität von 7.000 Milliamperestunden resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Per USB-C wird der Akku in relativ kurzer Zeit vollständig aufgeladen.

Im Kommunikationsbereich werden Dual-Band-Wifi, Bluetooth 5.0 und USB-C unterstützt. Auf dem Tablet ist Android 12 installiert worden.

Basierend auf seiner Ausstattung ist das Chuwi HiPad Max für alle Anwender ratsam, die unterwegs oder daheim gerne arbeiten, surfen oder Streaming-Inhalte anschauen wollen.