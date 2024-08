Teclast T50 Plus Android-Tablet vorgestellt

Das Unternehmen Teclast offeriert mit dem Teclast T50 Plus ein neues Android-Tablet für etwa 160 Euro.

Das Tablet wartet mit einem erstklassigen Display, zwei SIM-Kartenslots und langen Akkulaufzeit auf.

Ausstattung Teclast T50 Plus

Das brandneue Android-Tablet Teclast T50 Plus verfügt über ein 11 Zoll großes Farbdisplay mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung, Widevine L1-Zertifizierung und maximal 90 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine kristallklare Darstellung der Bildschirminhalte in voller HD-Auflösung.

Ein Unisoc T620 Octacore-Prozessor arbeitet in Kombination mit 6 GB RAM in dem Tablet, der virtuell auf 16 GB RAM erweitert werden kann. Die Größe des internen Speichers liegt bei 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweiterbar ist. Der DualSIM-Slot ermöglicht die Nutzung mit zwei SIM-Karten per 5G, wenn auf das Einlegen einer Speicherkarte verzichtet wird.

Akkulaufuzeit und Co.

Die Laufzeit des 8.000 Milliamperestunden starken Akkus liegt bei maximal zehn Stunden und somit muss das Teclast T50 Plus nur einmal täglich an der Steckdose aufgeladen werden.

Auf der Gehäuserückseite ist eine 13 MP Hauptkamera verbaut worden und für Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera mit LED-Blitzlicht für die Nutzung zur Verfügung. Android 14 ist als Betriebssystem installiert worden. Basierend auf seiner Ausstattung ist das Tablet für preisbewusste Anwender empfehlenswert.