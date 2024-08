Einsteiger-Tablet Doogee T10W erschienen

Der Hersteller Doogee hat mit dem Doogee T10W ein neues Tablet auf Amazon gelauncht, welches eine Kompaktheit beim Gehäuse und solide Ausstattung bietet.

Das Tablet unterstützt Mobilfunk und die Eingabe mit einem Stylus.

Ausstattung Doogee T10W

Das brandneue Tablet Doogee T10W verfügt über ein 10,1 Zoll großes IPS-Display mit 1.280*800 Pixeln Auflösung für eine klare Darstellung der Bildschirminhalte. Per Stylus mit 1.024 Druckstufen lässt sich das Gerät bedienen, was für Kreative interessant sein dürfte.

Ein Unisoc Tiger T310 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 4 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der Arbeitsspeicher lässt sich virtuell um maximal 5 GB erweitern. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der mit einer microSD-Jarte um bis zu 1 TB erweitert werden kann.

Mobilfunkunterstützung

Von dem Doogee T10W wird LTE unterstützt und die Nutzung mit zwei SIM-Karten ist möglich. Mobile Navigation steht einem per GPS, Beidou und GLONASS zur Verfügung.

Die Akkukapazität beläuft sich auf 8.000 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Per USB-C wird der Akku mit 10 Watt aufgeladen. Per Klinkenanschluss kann ein Kopfhörer angeschlossen werden. Bluetooth 5.0 und WLAN sind verfügbar.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 5 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 2 MP Frontkamera bereit. Als Betriebssystem ist Android 14 auf dem Tablet installiert worden.

Im Handel kann das Doogee T10W für rund 129 Euro erstanden werden.