Wer iOS und die Shazam-App nutzt, kennt sicherlich die Option gescannte Titel in Spotify oder Apple Music importieren zu lassen. Unter dieser Option versteckt Apple aktuell bis zu 5 Monate Apple Music für Nicht-Abonnenten. Wer in der Vergangenheit bereits ein 3-monatiges Testabo genossen hat, bekommt trotzdem nochmal zwei Monate gratis.

Bis zu 5 Monate Apple Music gratis? Das gibt es aktuell für iOS-Nutzer der Shazam-App. Während Nutzer ohne bisheriges Apple Music-Abo ganze 5 Monate kostenfrei Musik streamen können, erhalten Bestandskunden ohne Abo zumindest 2 Monate gratis. In Kombination mit Apple One sind so bis zu 3 bzw. gar 6 Monate drin. Genug Zeit um sich zumindest ein Bild davon zu machen, ob man mit Apple Music zufrieden ist oder doch lieber auf einen anderen Streamingdienst wie Spotify, Amazon Music, YouTube Music oder Deezer setzt.

Wie schaut es bei euch aus? Nutzt ihr Musikstreaming oder seid ihr noch „klassisch“ mit lokalen Dateien unterwegs? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

