Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G preiswert bei Aldi

Im Aldi Onlineshop ist das beliebte Tablet Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G für 199,00 Euro erhältlich.

Als Gegenleistung wird eine leistungsstarke Ausstattung für den Einsatz im Alltag, Beruf, Freizeit und Schule geboten.

Ausstattung Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G

Das Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G verfügt über ein 11 Zoll großes TFT-Display mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung für eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte auf dem Tablet.

Der verbaute Octacore-Prozessor arbeitet mit 4 GB RAM, der interne Speicher beläuft sich auf 64 GB und kann per microSD-Karte um maximal 1 TB erweitert werden.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität des Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G beträgt 7.040 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Auf der Gehäuserückseite steht eine 8 MP Hauptkamera bereit und für Selfies oder Videoanrufe eine 5 MP Frontkamera.

Die Kommunikationsstandards Bluetooth 5.1, WLAN, Wi-Fi Direct und 5G werden unterstützt. Mobile Navigation ist per GPS, GLONASS, Galileo und QZSS mit dem Tablet möglich.

Ein Kompass, Beschleunigungssensor, Hallsensor und Helligkeitssensor sind integriert worden. Der Dolby Atmos Surround Sound bietet eine erstklassige Audioqualität bei der Wiedergabe von Musik, Hörspielen oder audiovisuellen Inhalten. Als Betriebssystem ist Android installiert worden.

Im Aldi Onlineshop ist das Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G derzeit für nur 199,00 Euro erhältlich.