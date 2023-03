Der chinesische Hersteller Xiaomi hat zum dritten Geburtstag von mi.com einen umfassenden Sale gestartet, bei dem eine Reihe Produkte deutlich günstiger offeriert werden.

Eines dieser Produkte ist das Tablet Redmi Pad, welches bis zum 5. März 2023 zu einem attraktiven Preis erhältlich ist.

Ausstattung Redmi Pad

Im Rahmen des Xiaomi Sale zum dritten Geburtstag von mi.com ist das relativ neue Tablet Redmi Pad für drei Tage bis 5. März 2023 zu einem spannenden Preis erhältlich.

Das Tablet bietet 3 GB RAM und 64 GB Flashspeicher, welches in Kombination mit dem MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor eine ausreichende Leistung für klassische Aufgaben im Alltag, wie Surfen, Entertainment, Schreiben oder Streaming.

Akku und Kameras

Beim verbauten 10,61 Zoll großen Farbdisplay des Redmi Pad wird mit 2.000*1.200 Pixel Auflösung, 400 Nits Helligkeit, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz und über eine Milliarde Farben. Die Augen werden durch Verminderung des Blaulichtanteils im Display geschont.

Die Quad-Lautsprecher unterstützt Dolby Atmos für eine hervorragende Audioqualität und Klangerlebnis wie im Kino. Eine volle Akkuladung umfasst 8.000 Milliamperestunden, was in 26 Stunden Lesezeit, 21 Stunden Videowiedergabe und 12 Stunden Spielzeit resultiert. Der Akku kann per Fast-Charging mit 18 Watt innerhalb weniger Stunden aufgeladen werden.

Auf der Gehäusefrontseite befindet sich eine 8 MP Webcam für Videoanrufe oder Selfies, während für Videos und Fotos eine Hauptkamera mit gleicher Auflösung zur Verfügung steht.

Im Xiaomi Onlineshop ist das Redmi Pad ab 209,90 Euro erhältlich und zusätzlich gibt es 10 Euro Rabatt auf den Preis bei der Bestellung. Der Lieferumfang besteht aus dem schlichten eleganten Tablet, einem 22,5 Wattstunden starken Ladegerät und einer Anleitung.