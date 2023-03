Das neue innovative Tablet ZTE nubia Pad 3D bietet als Besonderheit ein autostereoskopisches Display, weshalb 3D-Inhalte auf dem Bildschirm ohne eine 3D-Brille betrachtet werden können.

Ab dem 25. März 2023 kann das Tablet vorbestell werden und kommt am 11. April 2023 in den freien Handel.

Was bietet das ZTE nubia Pad 3D?

Das ZTE nubia Pad 3D verfügt über ein 12,4 Zoll großes IPS LC-Display mit 2.560*1.600 Pixeln Auflösung, 16:10-Format und 120 Hertz Bildwiederholrate. Vom Display wird autostereoskopisches 3D geboten, weshalb 3D-Inhalte ohne Tragen einer 3D-Brille angesehen werden können.

Ein Qualcomm Snapdragon 888 Octacore-Prozessor in Kombination mit einem starken Arbeitsspeicher bietet eine enorme Leistung für alle anspruchsvolle Anwendungen. Der interne Flashspeicher beläuft sich wahlweise auf 128 oder 256 GB und ist mit einer microSD-Karte um maximal 1 TB erweiterbar.

Akku, Kameras und Co.

Die Akkukapazität liegt bei 9.070 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit mit einer Aufladung. Der Akku wird per USB-C mit maximal 33 Watt aufgeladen. Auf der Gehäusevorderseite ist eine 8 MP 3D-Frontkamera für Selfies und Videoanrufe verbaut.

Die 16 MP 3D-Hauptkamera ermöglicht die Erstellung von Fotos und Videos in 3D. Per Leia-Apps können die erstellten 3D-Inhalte veröffentlicht, 3D-Videochats und 50 3D-Spiele genutzt werden. Als Betriebssystem ist Android 13 auf dem Tablet installiert worden.

Der Hersteller nannte bisher keine Preise für sein ZTE nubia Pad 3D auf seiner Website.