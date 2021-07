Das Pro1 X Smartphone des Londoner Unternehmens FX Technology konnte auf Indiegogo über 1 Million Euro Rekordsumme einsammeln und wird ab August 2021 weltweit ausgeliefert.

Die Käufer erhalten ein Smartphone mit einer erstklassigen Ausstattung und herausziehbarer vollwertiger Tastatur.

Welche Ausstattung bietet das Pro1 X?

Das Gehäuse des Pro1 X Smartphone besteht aus Metall und verfügt über eine integrierte herausziehbare Tastatur. Beim verbauten 5,99 Zoll großen AMOLED-Display wird eine Auflösung von 2.160*1.080 Pixeln geboten und durch Corning Gorilla Glass 3 vor Kratzern geschützt. Die Tastatur besteht aus 64 Tasten und ist in den Varianten QWERTZ, QWERTY, AZERTY und Skandinavisch wählbar.

Ein Qualcomm Snapdragon 662 Octacore-Prozessor mit wahlweise 6 oder 8 GB RAM dient als zentrale Recheneinheit. Der interne Flashspeicher steht mit 128 oder 256 GB Größe zur Auswahl und ist per microSD-Karte um bis zu 2 TB erweiterbar.

Kamera und Kommunikation

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 12 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera mit fixen Fokus zur Verfügung. Es lassen sich Videos mit 4K Auflösung aufnehmen. Im Bereich Kommunikation werden LTE, WLAN, GSM, Bluetooth 5.1, UMTS und EDGE unterstützt.

Der Akku hat 3.200 Milliamperestunden Kapazität und resultiert in bis zu zehn Stunden Gesprächszeit. Die Laufzeit im Bereitschaftsmodus liegt bei 480 Stunden. Per Quick Charge 3.0 kann der Akku innerhalb kurzer Zeit aufgeladen werden. Der Sensorbereich umfasst einen Fingerabdruckleser, Gyroskop, Magnetometer, Hallsensor, Umgebungslichtsensor und Geschwindigkeitsmesser. Mobile Navigation kann per GPS realisiert werden.

Ein Dual-Stereolautsprecher, Kopfhöreranschluss und FM Radio sind verfügbar. Zwei SIM-Karten lassen sich durch den Dual Nano-SIM Slot mit dem Smartphone nutzen. Die Besonderheit sind die drei installierten Betriebssysteme Google Android 11, LineageOS und Ubuntu Touch, womit das Pro1 X gebootet werden kann.

Im Rahmen der Indiegogo-Kampagne ist das Pro1 X Tastatur-Smartphone mit 128 GB für umgerechnet 547 Euro erhältlich und bedeuten 21 Prozent Ersparnis gegenüber dem späteren Verkaufspreis. Die Auslieferung beginnt weltweit im August 2021.

