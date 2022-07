Das Teclast M40S ist ein neues preiswertes Tablet für 156 Euro erschienen und verfügt über eine gute Ausstattung als Gegenleistung.

Preisbewusste Anwender dürften die hauptsächliche Zielgruppe sein.

Ausstattung Teclast M40S

Beim 10,1 Zoll bemessenden IPS-Farbdisplay wird mit einer Auflösung von 1.920*1.080 Pixeln gearbeitet und ein Lesemodus geboten. Im Teclast M40S werkelt ein Unisoc T610 Octacore-Prozessor mit acht Kernen und 4 GB RAM Arbeisspeicher. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der per microSD-Karte um maximal 1 TB erweitert werden kann.

Zu dem Kamerasystem veröffentlichte der Hersteller ebenfalls Informationen, die Hauptkamera nimmt mit 5 MP auf und die Frontkamera arbeitet mit 2 MP Auflösung für Selfies oder Videoanrufe.

Akkulaufzeit und Betriebssystem

Die Akkukapazität liegt bei 6.000 Milliamperestunden und könnte in acht bis zehn Stunden Laufzeit resultieren. Per USB-C erfolgt eine Wiederaufladung des Akkus und wird einige Stunden in Anspruch nehmen.

Die Klinkenbuchse erlaubt den Anschluss eines Kopfhörers. Google Android 12 ist als Betriebssystem aufgespielt worden. Eine Tastatur kann per Bluetooth angeschlossen werden. Im Kommunikationsbereich werden LTE und WLAN abgedeckt, weshalb der Tablet-PC überall nutzbar ist.

Wann das Teclast M40S verfügbar sein wird ist nicht bekannt, doch über den Direktimport ist das Einsteiger-Tablet bereits für weniger als 160 Euro erhältlich und kann daher als Schnäppchen unter den Tablets bezeichnet werden.

Auf Grundlage des Preises ist das Teclast M40S für alle Anwender empfehlenswert, die ein günstiges Tablet als Daily Driver für den Einsatz im Alltag suchen.

